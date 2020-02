ΣΙΝΕΜΑ: Mikey and Nicky | Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Αιγαίου

Οι προβολές της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου πραγματοποιούνται στο Κτίριο Κορνηλάκη (απέναντι από το Κλειστό Γυμναστήριο Ερμούπολης).

Στη Φιλαδέλφεια ένας ασήμαντος πράκτορας στοιχημάτων (Nick) κρύβεται για να γλιτώσει από τον δολοφόνο του και καλεί σε βοήθεια τον παιδικό του φίλο (Mikey). Ο Nick είναι απελπισμένος και απομονωμένος σε ένα φτηνό ξενοδοχείο, σίγουρος ότι ένας μαφιόζος θέλει να τον δολοφονήσει. Τηλεφωνεί στον παιδικό του φίλο Mikey, αλλά όταν αυτός φτάνει η διάθεσή του αλλάζει και δεν δέχεται τη βοήθειά του. Έτσι ξεκινά μια μακριά νύχτα καθώς ο Mikey προσπαθεί να φροντίσει τον φίλο του, να τον ηρεμήσει και να τον φυγαδεύσει. Κατά την διάρκεια αυτής της νύχτας η φιλία τους θα δοκιμαστεί, καθώς περιπλανιόνται στην πόλη και στα παιδικά τους στέκια.

Πρόκειται για μια δραματική ταινία στην οποία οι δύο ήρωες διαρκώς συζητούν με μια θεατρική εκφραστικότητα και μουσικότητα. Μια χορογραφία συναισθημάτων δύο μοναχικών, ηττημένων ανδρών, ξενυχτισμένων με τσιγάρα και αλκοόλ.

Υπάρχει μια αληθινή, αντί-κινηματογραφική σκοπιά σε αυτό. Εξελίσσεται σαν ένα ντοκιμαντέρ.

Αν και το σενάριο και η σκηνοθεσία είναι της Elaine May, το σκηνοθετικό στυλ του Κασσαβέτη, έχει επηρεάσει την ταινία. Οι ηθοποιοί – Peter Falk και John Cassavetes – ήταν καλοί φίλοι και συνεργάτες και αυτό έδωσε χώρο σε ένα μοναδικό δέσιμο και μια ενδοσκόπηση της ανδρικής φιλίας (χαρακτηριστικό των ταινιών του Κασσαβέτη). Οι γυναικείοι ρόλοι είναι στην ουσία παραγκωνισμένοι, όπως συμβαίνει άλλωστε και με πολλές ταινίες του Κασσαβέτη.

Elain May



Η Elaine Iva May είναι Αμερικανίδα κωμική ηθοποιός, σεναριογράφος και σκηνοθέτρια. Στη δεκαετία του 1950 κάνει αισθητή την παρουσία της, καθώς με τον Mike Nichols δημιουργούν ντουέτο και κάνουν παραστάσεις αυτοσχεδιαστικής κωμωδίας με μεγάλη επιτυχία. Οι παραστάσεις τους είναι σχεδόν πάντα sold out και η συμμετοχή της May σε αυτές έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο να εξαλειφθεί το στερεότυπο ότι οι γυναίκες δεν μπορούσαν να πετύχουν στην αυτοσχεδιαστική κωμωδία. Μετά από τέσσερα χρόνια επιτυχιών αποφασίζουν να σταματήσουν τις παραστάσεις τους. Η May ασχολήθηκε με τη συγγραφή σεναρίων και θεατρικών έργων καθώς και με την σκηνοθεσία και την υποκριτική.



Ως σεναριογράφος ήταν δύο φορές υποψήφια για Όσκαρ για τα σενάρια των ταινιών «Ο παράδεισος μπορεί να περιμένει» (1978) και το «Όλες οι γυναίκες του προέδρου» (1998).



Τη δεκαετία του 1970 σκηνοθέτησε μια σειρά ταινιών ανάμεσα στις οποίες είναι η μαύρη κωμωδία “New Leaf” (1971) στην οποία επίσης πρωταγωνιστούσε, η ρομαντική κωμωδία «The heartbreak kid» (1972) και το ρεαλιστικό δράμα «Mikey and Nicky» (1976) με πρωταγωνιστές τον John Cassavetes και τον Peter Falk. Το 1996 συνεργάστηκε ξανά με τον Mike Nichols για το σενάριο της ταινίας «Φτερά και πούπουλα».